Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια – Δύο επιτροπές θα παραβρεθούν στην συνάντηση με την κυβέρνηση

Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων πάρθηκαν σήμερα (10/1) το μεσημέρι στη Νίκαια της Λάρισας από τους αγρότες.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των μπλόκων πήραν την απόφαση να συναντηθούν με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά προειδοποιήσαν για νέα κλιμάκωση αν η συνάντηση δεν οδηγήσει στη τελική τους δικαίωση.

Οι αγρότες αποφάσισαν την σύσταση δύο επιτροπών για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη (13/1). Η πρώτη επιτροπή θα είναι 25μελής και θα εκπροσωπεί τους αγρότες από τα μπλόκα όλης της χώρας και η δεύτερη θα αποτελείται από 10 ανθρώπους, που θα εκπροσωπούν κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Τα ονόματα όσων θα πάνε στη συνάντηση, θα ανακοινωθούν αύριο Κυριακή (11/1) από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.

Παρόλα αυτά, όπως μεταδίδει το thesspost.gr, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να καταλήξουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση.

Όπως ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.

Τα αγροτικά μηχανήματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν νέες συνελεύσεις μέσα από τις οποίες θα καθοριστεί η συνέχεια.

“Θα πάμε σε γενική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν λύσεις στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη” ανέφερε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων, Κώστας Ανεστίδης μετά το τέλος της συνέλευσης.

Ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Την ίδια ώρα, το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.