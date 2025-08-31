Μυτιλήνη: Υπό κράτηση αστυνομικοί μετά το άλμα κρατουμένου στη θάλασσα

Την κράτηση τεσσάρων αστυνομικών διέταξε ο εισαγγελέας, έπειτα από το περιστατικό που ένας κρατούμενος πήδηξε από το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/08).

Συγκεκριμένα, βρίσκονται υπό κράτηση τρεις ειδικοί φρουροί και ένας αρχιφύλακας, οι οποίοι εμπλέκονται με το περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι οι κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Πήδηξε στη θάλασσα

Τα ξημερώματα του Σαββάτου πήδε από το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη ένας αλλοδαπός κρατούμενος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής πρόκειται για έναν 32χρονο αλλοδαπό κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει πέσει από το πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν ανοιχτά της Χίου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων.