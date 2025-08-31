Κινητοποίηση σε Χίο μετά από άλμα κρατουμένου από πλοίο – Αγνοείται στη θάλασσα

Στη θάλασσα έπεσε ένας αλλοδαπός επιβάτης, ο οποίος πήδηξε από το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/08).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για έναν 32χρονο αλλοδαπό κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει πέσει από το πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν ανοιχτά της Χίου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων.

Το Λιμενικό τον αναζητά

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη, ένα πολεμικό πλοίο, παραπλέοντα εμπορικά πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού συνεχίζονται με καλές καιρικές συνθήκες, καθώς πνέουν βόρειοι άνεμοι 3 μποφόρ.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην πτώση του επιβάτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει.