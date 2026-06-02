Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Απέδρασε 47χρονος κρατούμενος από τις φυλακές

Συναγερμός στις Αρχές έχει σημάνει η απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού, λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί της Τρίτης, 2 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης είναι 47χρονο χρονών, αλβανικής καταγωγής, και εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με αγορά, κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των σωφρονιστικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας των φυλακών, με την απουσία του να γίνεται αντιληπτή κατά τη διάρκεια της πρωινής καταμέτρησης.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών σε ποινή κάθειρξης επτά ετών, έξι μηνών και τεσσάρων ημερών και επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031.

Για τον εντοπισμό του ΄ςχουν ήδη κινητοποιηθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατάφερε να διαφύγει από το σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς και το ενδεχόμενο να έλαβε βοήθεια.