Μυτιλήνη: Φώκια εμφανίστηκε στο λιμάνι νησιού – Προκάλεσε ενθουσιασμό σε περαστικούς και επισκέπτες (Βίντεο)

Μια ευχάριστη και απρόσμενη έκπληξη περίμενε το μεσημέρι του Σαββάτου (07.03) όσους βρέθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στα νερά της προκυμαίας.

Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπούσε αμέριμνα κοντά στο λιμάνι, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Πολλοί σταμάτησαν για να το παρατηρήσουν με ενθουσιασμό, ενώ αρκετοί έσπευσαν να απαθανατίσουν τη μοναδική στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δείτε το βίντεο: