Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Άλλες δύο κτηνοτροφικές μονάδες με ζώα που ασθενούν με αφθώδη πυρετό

Εκτρέφονται περίπου 700 πρόβατα και 25 βοοειδή

Μυτιλήνη: Άλλες δύο κτηνοτροφικές μονάδες με ζώα που ασθενούν με αφθώδη πυρετό
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Δυο ακόμη κτηνοτροφικές μονάδες στη Λέσβο με ζώα που ασθενούν από τον ιό του αφθώδους πυρετού επιβεβαιώθηκαν σήμερα εργαστηριακά.

Πρόκειται για μονάδες στην περιοχή της Πελόπης στη βορειοανατολική Λέσβο, πολύ κοντά τόσο σε αυτήν όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου και η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lock down. Αλλά και στη δεύτερη που επιβεβαιώθηκε μόλις χθες Κυριακή 22 Μαρτίου.

Στο σύνολο τους είναι μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη, στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες. Δειγματοληψίες, επίσης, γίνονται και στη ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τις μολυσμένες εκτροφές, χωρίς μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Στις κτηνοτροφικές μονάδες, όπου σήμερα εντοπίστηκαν τα νέα κρούσματα, εκτρέφονται περί τα 700 πρόβατα και 25 βοοειδή. Στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

