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Μυλοπόταμος: 24ωρη γραμμή βοήθειας για τους πληγέντες από τις πλημμύρες

Στο 6955 666 001 μπορούν να απευθύνονται κάτοικοι και επισκέπτες για προσωρινή διαμονή και συνδρομή δημοτικών συνεργείων – Διαθέσιμη και ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων.

Μυλοπόταμος: 24ωρη γραμμή βοήθειας για τους πληγέντες από τις πλημμύρες
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
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Σε λειτουργία βρίσκεται 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μυλοποτάμου για την υποστήριξη κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών στην Κρήτη.

Οι πληγέντες που χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή συνδρομή δημοτικών συνεργείων μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του δήμου στο 6955 666 001, όλο το 24ωρο.

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Πώς υποβάλλονται τα αιτήματα βοήθειας

Εκτός από την τηλεφωνική επικοινωνία, οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στο [email protected].

Για την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών, καλούνται να αναφέρουν:

  • Την περιοχή στην οποία βρίσκονται.
  • Το είδος της βοήθειας που χρειάζονται.
  • Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η γραμμή λειτουργεί για την καταγραφή και αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει από τις πλημμύρες.

Να μη δημοσιοποιούνται προσωπικά στοιχεία πληγέντων

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητά να μη δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις πληγέντων.

Τα στοιχεία πρέπει να γνωστοποιούνται απευθείας στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες πρέπει να καλούν το 112.

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