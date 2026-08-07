Πάνω από 300 έλεγχοι στις παραλίες με drones και MyCoast – Πρόστιμα έως 73.000 ευρώ και σφραγίσεις επιχειρήσεων

Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες οι Κτηματικές Υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες με πάνω από 450 επιχειρήσεις, με αξιοποίηση drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCoast την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες για να υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες. Παράλληλα αξιοποιούνται και οι τηλεφωνικές αναφορές πολιτών προς τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

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Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.

Ωστόσο, εφέτος καταγράφεται χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς η εικόνα από τους ελέγχους δείχνει αυξημένο βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τον ν. 5092/2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη θερινή περίοδο. Από αυτές, 4.870 αφορούν απευθείας παραχωρήσεις σε όμορες επιχειρήσεις και περίπου 3.130 προέκυψαν μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών.

Τι είδαν οι ελεγκτές

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας.

Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Στη Χαλκιδική, σε πέντε επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

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Στην Ηλεία, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 5.667,66 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό.

Στην Καβάλα, σε επιχείρηση χωρίς μισθωτική σύμβαση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης και πρόστιμο 15.912 ευρώ.

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Στη Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκαν σε τέσσερις επιχειρήσεις παραβάσεις για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε καθεμία. Σε άλλη επιχείρηση, για καταπάτηση παλαιού αιγιαλού, επιβλήθηκαν πρόστιμο 72.490,60 ευρώ και πράξη διοικητικής αποβολής.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται ενώ, στο πλαίσιο συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως έλεγχοι.