Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος για ηλικιωμένη Ιταλίδα τουρίστρια που έχασε τις αισθήσεις της – Σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ηλικιωμένης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Σαμοθράκης, χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη.

Ο Κωνσταντίνος Γούδας, ηλικίας 21 ετών, -ένας εκ των δύο ναυαγοσωστών στον πύργο της παραλίας της Παχιάς Άμμου– περιγράφει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων το περιστατικό της διάσωσης, μιλάει για την ομορφιά και την επικινδυνότητα της θάλασσας καθώς και την ευθύνη της πρόληψης ατυχημάτων και της διάσωσης: «Περίπου μισή ώρα πριν από το περιστατικό είχα προσεγγίσει με το σκαφάκι που διαθέτουμε την κυρία και τον σύζυγό της. οι οποίοι είχαν βγει εκτός της οριοθετημένης με σημαδούρες -για λόγους ασφαλείας- περιοχής και είχαν κολυμπήσει δεξιά από το μόλο της Παχιάς Άμμου σε μία εσοχή. Είχα πάει να τους κάνω παρατήρηση και να τους ζητήσω να επιστρέψουν, εξηγώντας τους πως ήταν επικίνδυνο το να παραμείνουν εκεί. Η περιοχή στην οποία βρίσκονταν ήταν εκτός του οπτικού μου πεδίου, τα νερά στο συγκεκριμένο σημείο έχουν μεγάλο βάθος και επικινδυνότητα, λόγω της ύπαρξης μίας ξέρας που δημιουργεί ρεύματα, τα οποία σε πετάνε πάνω στα βράχια και είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθείς και να γυρίσεις πίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις, επιχειρώντας, ωστόσο, να επιστρέψουν και πριν βγουν από τη συγκεκριμένη εσοχή, η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της και ένας άλλος λουόμενος που βρισκόταν στο σημείο να την βγάλουν στην παραλία σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Αυτά μου είπε ο σύζυγός της, ο οποίος κολύμπησε προς τον πύργο, ζητώντας βοήθεια. Με το βαρκάκι πήγα στο σημείο, έλεγξα την αναπνοή της και άκουσα ότι τα πνευμόνια της είχαν νερό, την έβαλα σε πλάγια στάση και τη μετέφερα στον πύργο, όπου βρισκόταν ο δεύτερος ναυαγοσώστης, που με βοήθησε να τη βγάλουμε έξω και να τη μετακινήσουμε στη σκιά. Με το οξύμετρο είδαμε ότι είχε χαμηλό οξυγόνο, οπότε της χορηγήσαμε οξυγόνο, ενώ ήδη είχαμε καλέσει το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας της Καμαριώτισσας. Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης γιατί είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού. Όπως έχω πληροφορηθεί είναι ασφαλής».

Αυτή ήταν η πρώτη διάσωση στην οποία συμμετείχε στα τρία χρόνια που εργάζεται ως ναυαγοσώστης ο Κωνσταντίνος -τα δύο προηγούμενα εργαζόταν σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Ερωτηθείς για το κατά πόσο δυσκολεύει το έργο του η ευθύνη της διάσωσης, εξηγεί πως η διαχείριση των συναισθημάτων διδάσκεται. «Το πτυχίο του ναυαγοσώστη είναι αυτό του ακτοφύλακα πρώτων βοηθειών και ναυαγοσώστη και στη σχολή μάς διδάσκουν όλα όσα μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της διάσωσης, όπως είναι και ο συναισθηματικός και ψυχολογικός φόρτος. Προετοιμαζόμαστε να μη δουλεύουμε ψυχολογικά αλλά μηχανικά, ώστε να μην επηρεαζόμαστε από τα συναισθήματά μας τη στιγμή της προσπάθειας διάσωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η αγάπη του για τη θάλασσα -την οποία θεωρεί δεδομένη για όσους έχουν μεγαλώσει σε παραθαλάσσια πόλη όπως η Αλεξανδρούπολη – τον οδήγησε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, όπου σπουδάζει μηχανικός, ενώ από μικρός ήταν κολυμβητής και μέλος της ομάδας πόλο της Αλεξανδρούπολης, ενώ στην ηλικία των 18 ετών απέκτησε και δίπλωμα ταχύπλοου.

Σε ό,τι αφορά στην παραλία της Παχιάς Άμμου, την περιγράφει ως μία από τις ωραιότερες του νησιού με κρυστάλλινα νερά, βότσαλα στην ακτή, με το πράσινο της βλάστησης σχεδόν να ενώνεται με το γαλάζιο της θάλασσας, χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό λουόμενων και για τον λόγο αυτό -όπως εξηγεί- ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία ναυαγοσωστών αποφάσισε την τοποθέτηση και δεύτερου ναυαγοσώστη πέραν το ενός που υπαγορεύεται από τη νομοθεσία.

«Είναι η πιο πολυσύχναστη παραλία, αλλά λόγω του μόλου έχει πολλά βράχια. Τις σημαδούρες τις έχουμε στα 70 μέτρα, όπου το βάθος είναι επτά μέτρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αυξάνουν την επικινδυνότητα της θάλασσας. Η κυρία, που ευτυχώς σώθηκε, εκτιμώ πως είτε από κούραση, είτε από ηλίαση, έπαθε κρίση πανικού, με αποτέλεσμα να πιει αρκετό νερό και να κινδυνέψει. Χρειάζεται προσοχή, να κολυμπάς με ασφάλεια και συνειδητά», σημειώνει ο νεαρός ναυαγοσώστης.