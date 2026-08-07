Η Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, σύμφωνα με έρευνα του ΕΟΤ

Τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού επιβεβαιώνουν τα πρώτα ευρήματα της κυλιόμενης έρευνας αγοράς του ΕΟΤ και παράλληλα αναδεικνύουν σημαντική ζήτηση και πέρα από την υψηλή θερινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που υλοποιεί ο ΕΟΤ σε δέκα κύριες ευρωπαϊκές αγορές αφορούν την πρόθεση επίσκεψης στην Ελλάδα, τη σχέση των δυνητικών επισκεπτών με τη χώρα, τη χρονική περίοδο κατά την οποία σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, καθώς και την αξιολόγηση επιμέρους χαρακτηριστικών της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

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Σύμφωνα με την έρευνα, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027, κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Υψηλότερη πρόθεση επίσκεψης στην Ελλάδα καταγράφεται στη Ρουμανία, με ποσοστό 45%, και ακολουθούν η Ιταλία με 38% και η Σουηδία με 37%.

Μεταξύ όσων σκοπεύουν να επισκεφθούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027, το 58% έχει ήδη πραγματοποιήσει ταξίδι στη χώρα, ενώ το 42% σχεδιάζει να την επισκεφθεί για πρώτη φορά. Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν τόσο την παρουσία ενός σημαντικού κοινού επαναλαμβανόμενων επισκεπτών όσο και τη δυνατότητα του ελληνικού προορισμού να προσελκύει ταξιδιώτες χωρίς προηγούμενη εμπειρία από τη χώρα.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα ως προς τη χρονική κατανομή της ζήτησης. Συγκεκριμένα, το 35% όσων σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα τοποθετεί την επίσκεψή του μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2026. Ο Σεπτέμβριος συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης, καθώς επιλέγεται από το 23% των ταξιδιωτών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης η αντίληψη των Ευρωπαίων ταξιδιωτών για την Ελλάδα και για επιμέρους χαρακτηριστικά της ταξιδιωτικής εμπειρίας στη χώρα. Οι υψηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στην ποικιλία των προσφερόμενων εμπειριών (83%), και στους φιλικούς και φιλόξενους κατοίκους (82%). Ακολουθούν η ασφάλεια, με 77%, και η ποιότητα των τουριστικών υποδομών, με 75%. Σε συγκριτικά χαμηλότερο επίπεδο διαμορφώνεται η θετική αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας-τιμής (67%), στοιχείο που αποτελεί ένα από τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της έρευνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε: «Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση στις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, κερδίζοντας τόσο την εμπιστοσύνη όσων την έχουν ήδη επισκεφθεί όσο και το ενδιαφέρον νέων κοινών. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τόσο η ζήτηση που καταγράφεται πέρα από την αιχμή της θερινής περιόδου όσο και η ανάδειξη της ποικιλίας των εμπειριών που προσφέρει η χώρα ως βασικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση και τη συστηματική δουλειά που γίνεται για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την καθιέρωση της Ελλάδας ως πολυθεματικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων και αξιόπιστων δεδομένων, ενισχύουμε τη δυνατότητα του ΕΟΤ να σχεδιάζει στοχευμένες δράσεις προβολής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις ιδιαίτερες δυναμικές κάθε αγοράς, συμβάλλοντας στην ποιοτική, βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού».

Η κυλιόμενη έρευνα αγοράς του ΕΟΤ, σε συνεργασία με την εταιρεία στρατηγικής τουριστικού marketing Mindhaus, υλοποιείται σε τρεις διαδοχικούς κύκλους μέτρησης και έχει στόχο την καταγραφή των αντιλήψεων, των προθέσεων και των ταξιδιωτικών συνηθειών των Ευρωπαίων.

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Ο πρώτος κύκλος διεξήχθη διαδικτυακά από τις 10 έως τις 22 Ιουνίου 2026, σε δείγμα 7.896 ταξιδιωτών ηλικίας 18 έως 64 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι στο εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια ή/και σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Η έρευνα καλύπτει δέκα ευρωπαϊκές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία), με συνολική διάρκεια 18 μηνών και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027.