Μύκονος: Συνελήφθη 56χρονος στο αεροδρόμιο που μετέφερε 2.280 πακέτα λαθραίων τσιγάρων (φωτογραφίες)

Στη σύλληψη ενός 56χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει 2.280 πακέτα τσιγάρων χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φορολόγησης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Μυκόνου χτες το βράδυ (Πέμπτη 6 Αυγούστου).

Κατά την έρευνα στις δύο αποσκευές που μετέφερε, βρέθηκαν συνολικά 2.280 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης.

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Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.