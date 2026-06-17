Μύκονος: Υπάλληλος της Prada η Ιταλίδα που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Πώς το bachelor party μετατράπηκε σε τραγωδία

Με τον πιο τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος για την 37χρονη Σάρα Τσεκαντίνι, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Μύκονο, λίγες ημέρες προτού παντρευτεί.

Ο γάμος ήταν προγραμματισμένος να γίνει το ερχόμενο Σάββατο και η 37χρονη, που ήταν υπάλληλος της Prada, είχε ταξιδέψει στο νησί των ανέμων με τις πιο στενές φίλες της για να κάνει το bachelorette party της.

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Ωστόσο, το ταξίδι αυτό έμελλε να είναι το τελευταίο της, καθώς η Σάρα, που ήταν μητέρα ενός κοριτσιού, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, ενώ μια φίλη της τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ένα όχημα φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τη μοιραία σύγκρουση.

Βέβαια, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα να είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια να προκλήθηκε η μετωπική σύγκρουση.

Η 37χρονη Ιταλίδα μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ τόσο στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Αρέτσο της Ιταλίας, όσο και στον επαγγελματικό της χώρο, με την ίδια να εργάζεται από το 2013 στον όμιλο Prada.

Μάλιστα, η διοίκηση της εταιρείας, μόλις ενημερώθηκε για την τραγωδία, αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του εργοστασίου σε ένδειξη πένθους.