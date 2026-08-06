Μύκονος: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 25χρονο δικυκλιστή – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Αυγούστου στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 18:35, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.