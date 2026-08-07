Χαλκιδική: Επιχείρηση μεταφοράς 49χρονης Γερμανίδας που τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στη Συκιά

Τραυματισμένη στο πόδι εντόπισαν πυροσβέστες 49χρονη Γερμανίδα, σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική, την οποία μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Είχε προηγηθεί κλήση άλλου ατόμου στο 112 και άμεσος γεωεντοπισμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, γεγονός που κινητοποίησε έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέου Μαρμαρά.