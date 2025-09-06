Μύκονος: Εξιχνιάστηκαν κλοπές μεγάλης αξίας από τουριστικά καταλύματα – Πάνω από 200.000 ευρώ η συνολική τους αξία

Στην εξιχνίαση κλοπών μεγάλης αξίας από τουριστικά καταλύματα στη Μύκονο προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, εξιχνιάστηκαν τρεις κλοπές από τουριστικά καταλύματα και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ισάριθμων αλλοδαπών ηλικίας 25, 31 και 40 ετών για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Όπως εξακριβώθηκε, οι δράστες το χρονικό διάστημα από 12-07-2025 έως 01-08-2025 παραβίασαν τρία τουριστικά καταλύματα αφαιρώντας χρήματα και αντικείμενα συνολικής εκτιμώμενης αξίας πάνω από 200.000 ευρώ.

Κατά τον εντοπισμό των δραστών και την έρευνα στους χώρους διαμονής τους βρέθηκε πλήθος αντικειμένων μέρος των οποίων αναγνωρίσθηκε και αποδόθηκε στους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο σχέδιο μέτρων ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο:

την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας,

τη συστηματική αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών,

την αυξημένη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά,

τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.