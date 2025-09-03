Μύκονος: Άγρια συμπλοκή μεταξύ Ιταλών τουριστών – Επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς (βίντεο)

Άγρια συμπλοκή μεταξύ Ιταλών τουριστών και αστυνομικών, που έφτασαν στο σημείο για να ηρεμήσουν την κατάσταση, σημειώθηκε στη Μύκονο.

Το σκηνικό κατέγραψε σε βίντεο ο Youtuber, Χρήστος Γιαννέλης, και δείχνει την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες μεθυσμένων νεαρών Ιταλών που έκαναν τις διακοπές τους στη Μύκονο και αστυνομικών, οι οποίοι κατέφθασαν στο σημείο για να τους χωρίσουν.

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να χωρίσουν τις δύο παρέες, αντί να ηρεμίσουν τα πράγματα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ύβρεις και την σθεναρή αντίσταση των τουριστών, οι οποίοι τους επιτέθηκαν.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο φαίνεται ότι οι Ιταλοί τουρίστες πετάνε πράγματα μεταξύ τους, αλλά και στους αστυνομικούς, προκειμένου να ξεφύγουν, με δεκάδες περαστικούς να βρίσκονται στο σημείο και να παρακολουθούν το άγριο επεισόδιο.