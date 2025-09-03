Βίκυ Κουλιανού: Απαθανατίστηκε με τον νέο της σύντροφο στα Ματογιάννια της Μυκόνου (vid)

Μία από τις πιο διάσημες και κομψές Ελληνίδες, η Βίκυ Κουλιανού, φαίνεται να ζει έναν νέο έρωτα. Αν και πάντα διακριτική στην προσωπική της ζωή, αυτή τη φορά η ευτυχία της δεν κατάφερε να μείνει κρυφή, καθώς απαθανατίστηκε στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε μια βραδινή βόλτα στα γραφικά Ματογιάννια. Χέρι-χέρι και αγκαλιασμένοι, η Βίκυ Κουλιανού και ο σύντροφός της περπάτησαν στα σοκάκια του νησιού, απολαμβάνοντας τη στιγμή και αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Βίκυ Κουλιανού: Ξεσπά για τα φίλτρα στα social media – «Αυτό είναι που μας απασχολεί όταν ο κόσμος καίγεται;»

Παρόλο που η Βίκυ Κουλιανού δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τη σχέση της, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Το μοντέλο δείχνει να διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο, με τον έρωτα να της έχει χαρίσει μια νέα λάμψη.

Η Μύκονος, το νησί των ανέμων, έγινε για άλλη μια φορά το σκηνικό ενός νέου ειδυλλίου, αυτή την φορά για μια γυναίκα η οποία σπάνια απασχολεί τα μέσα και τα social media.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: