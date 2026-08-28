Μαγικές εικόνες: Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος φώτισε την Ακρόπολη

Ένα μαγευτικό θέαμα χάρισε η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος το βράδυ της Παρασκευής (28/8), φωτίζοντας τον αθηναϊκό ουρανό και δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες πάνω από την Ακρόπολη.

Το ολόγιομο φεγγάρι εμφανίστηκε πίσω από τον Ιερό Βράχο και μαζί με τον φωτισμένο Παρθενώνα συνέθεσε ένα από τα ομορφότερα φωτογραφικά κάδρα της τελευταίας νύχτας του καλοκαιριού.

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Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη Σελήνη σε διαφορετικά σημεία της πορείας της, καθώς υψωνόταν σταδιακά πάνω από την Αθήνα.

Ένα ξεχωριστό σκηνικό στον αθηναϊκό ουρανό

Οι θερμές αποχρώσεις της Πανσελήνου συνδυάστηκαν με τον χρυσαφένιο φωτισμό της Ακρόπολης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τοπίο.

Κάτοικοι και επισκέπτες της πρωτεύουσας στράφηκαν προς τον ουρανό για να παρακολουθήσουν και να φωτογραφίσουν την τελευταία Πανσέληνο του φετινού καλοκαιριού.

Από διαφορετικά σημεία της Αθήνας, το ολόγιομο φεγγάρι φαινόταν να στέκεται πάνω από τον Ιερό Βράχο, προσφέροντας εικόνες που συνδύασαν το φυσικό φαινόμενο με ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας.

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες: (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI) Η “Αυγουστιάτικη Πανσέληνος” έλαβε την ονομασία “Φεγγάρι του Οξύρρυγχου”, επειδή κατά την εποχή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ιθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, γνωστό και ως Μουρούνα. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI) Η Πανσέληνος του Αυγούστου ανατέλει πάνω από την Αθήνα. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η Πανσέληνος του Αυγούστου στα μνημεία της χώρας

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος συνδέθηκε και φέτος με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του υπουργείου Πολιτισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα.

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Για 27η συνεχόμενη χρονιά, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία υποδέχθηκαν το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Σε 61 από τους χώρους πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ ακόμη 65 παρέμειναν ανοιχτοί για τους επισκέπτες, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας διαφορετικής νυχτερινής περιήγησης κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.