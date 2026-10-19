Αρτέμιδα: Μεθυσμένος 25χρονος έπεσε σε δύο αυτοκίνητα και απείλησε αστυνομικούς με μαχαίρι

Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στην Αρτέμιδα, μετά από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βραυρώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

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Ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Έβγαλε μαχαίρι και απείλησε τους αστυνομικούς

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του τροχαίου και επιχείρησαν να προχωρήσουν στη σύλληψή του, ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έβγαλε μαχαίρι και τους απείλησε.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και στη συνέχεια να τον συλλάβουν.

Οδηγούσε με συγκέντρωση αλκοόλ πάνω από τρεις φορές το όριο

Από τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος είχε συγκέντρωση αλκοόλ 0,89 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.

Πρόκειται για τιμή 3,56 φορές υψηλότερη από το νόμιμο όριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για:

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Επικίνδυνη οδήγηση

Απείθεια

Βία κατά υπαλλήλων

Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.