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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας λόγω της κακοκαιρίας

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας λόγω της κακοκαιρίας
DEBATER NEWSROOM

Στο “κόκκινο” είναι οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, όπου παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση. Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με τη ροή των οχημάτων να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τους Αμπελόκηπους και το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και το Μαρούσι.

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Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου να κινούνται σε αργούς ρυθμούς. Τμηματική καθυστέρηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, ενώ τοπικές επιβαρύνσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και της Αργυρούπολης.

Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 45΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου.

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