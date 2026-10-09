Κηφισός: Νέα υπόθεση απόρριψης αποβλήτων στην Μεταμόρφωση – Η αποκάλυψη του DEBATER (βίντεο+φωτογραφίες)

Τον φάκελο απόρριψης σκουπιδιών, χημικών αποβλήτων, χημικών απορριμμάτων, τοξικών λυμάτων, ακόμη και νεκρών ζωών, που ασυνείδητοι έχουν μετατρέψει τα ποτάμια της Αττικής, σε μικρές χωματερές, ανοίγει το DEBATER.

Λίγες μόνο ημέρες μετά τον εντοπισμό βυτιοφόρου που «ξεφόρτωνε» απόβλητα της μπισκοτοβιομηχανίας «Παπαδόπουλος» στον Κηφισό ποταμό μέσω αποχέτευσης, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν τρία άτομα, μια νέα υπόθεση ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, με την απόρριψη υγρών αποβλήτων, στην Μεταμόρφωση αυτή την φορά, έρχεται στην επιφάνεια. Το DEBATER, ανοίγει τον «φάκελο» της ρύπανσης των ποταμών της Αττικής, «κρούοντας» τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η αλόγιστη ρίψη αποβλήτων.

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Μεταμόρφωση: Έριχναν υγρά απόβλητα στον Κηφισό

Το μεσημέρι της Τρίτης (28/9) αστυνομικοί του τμήματος περιβαλλοντικής προστασίας με στελέχη της περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν αυτοψία σε εγκαταστάσεις τσιμεντοβιομηχανίας στην Μεταμόρφωση, μετά από επώνυμη καταγγελία πολίτη. Διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα των εγκαταστάσεων. Ακολούθησε αυτοψία στην εξωτερική πλευρά της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων και διαπιστώθηκε συνεχής ροή υγρών αποβλήτων, τα οποία είχαν σχηματίσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό ποταμό, στον οποίο και κατέληγαν. Άμεσα οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη ενός 55χρονου, που εμφανιζόταν ως υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της τσιμεντοβιομηχανίας.

«Μετατρέπουν τον Κηφισό σε βόθρο»

Οι δυο πρόσφατες υποθέσεις ρύπανσης του Κηφισού ποταμού, αποτελούν την «κορυφή του παγόβουνου», όπως επισημαίνει σε δηλώσεις της η πρόεδρος του συλλόγου «Υπέρ των Ρεμάτων η Ροή», κυρία Χρυσάνθη Γεωργίου. «Δυστυχώς για τον Κηφισό έχει περάσει η φιλοσοφία ότι δεν είναι ποτάμι, δεν μεταφέρει νερό, είναι οχετός, βόθρος όπου ο καθένας πετάει ότι θέλει», επισημαίνει χαρακτηριστικά. Τι αλήθεια όμως ξεφορτώνονται μέσα στην κοίτη του ποταμού οι ασυνείδητοι; Η απάντηση της κυρίας Γεωργίου, προκαλεί προβληματισμό.

«Στον Κηφισό πετάνε κυριολεκτικά τα πάντα. Πετάνε ανεπεξέργαστα λύματα, χημικά απορρίμματα, ζωικά απόβλητα, λιπάσματα, τοξικά απόβλητα, ολόκληρα νεκρά ζώα». Σε φωτογραφίες ντοκουμέντο, καταγράφονται εκατοντάδες νεκρά ψάρια, αλλά και ρίψη ενός νεκρού ζώου μέσα στον Κηφισό, εικόνες που παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές χώρες και όχι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που βρίσκεται στον «πυρήνα» των Ευρωπαϊκών εξελίξεων και ρυθμιστή εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα που απασχολούν την Ευρώπη των 28. Ποιος όμως φέρει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή; Η απάντηση έρχεται και πάλι από την κυρία Γεωργίου.

«Έχουμε διαπιστώσει πως τα τελευταία 5-6 χρόνια, υπάρχει μια χαρακτηριστική καθυστέρηση των ελεγκτικών αρχών, είτε αυτό λέγεται Περιφέρεια Αττικής, είτε πρόκειται για την αστυνομία. Όταν διαπιστώσουμε κάποιο σημείο όπου ρυπαντής έχει πετάξει λύματα μέσα στον Κηφισό, άμεσα ενημερώνουμε την αστυνομία. Σε πολλές περιπτώσεις όμως διαπιστώνουμε καθυστέρηση στην καταγραφή του συμβάντος. Με αποτέλεσμα όταν γίνεται η αυτοψία, να έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και μαζί του και τα λύματα». «Σκεφτείτε», τονίζει η κυρία Γεωργίου, πως «οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έρχονται πολλές φορές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να κάνουν έλεγχο των σημείων, λόγω έλλειψης υπηρεσιακών οχημάτων. Ενώ, όταν πρόκειται για κάποιο ψεκασμό από την Περιφέρεια Αττικής, βλέπουμε ολόκληρες αυτοκινητοπομπές”!

«Τα μαύρα ποτάμια της Αττικής»

Εκτός όμως από τον Κηφισό ποταμό, που αργά αλλά σταδιακά μετατρέπεται σε… χωματερή όπως καταγγέλλουν οι ενεργοί πολίτες που παρακολουθούν για περισσότερα από 40 χρόνια την εξέλιξη της ρύπανσής του, παρόμοια περιστατικά καταγράφονται και στα υπόλοιπα ποτάμια που υπάρχουν στην Αττική. Πρόκειται για τον Ποδονίφτη, το ρέμα της Πικροδάφνης, το μεγάλο ρέμα της Ραφήνας και τον Ερασίνο ποταμό που σχηματίζεται στην Παιανία και σχηματίζεται από ρέματα που καταλήγουν εκεί από τον Υμηττό. Τα νερά από τον Ερασίνο, καταλήγουν στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο μεταφέροντας εκεί μέσω των υδάτων και τα όσα οι ασυνείδητοι ρυπαντές ρίχνουν στο ποτάμι. Αυτό που τονίζει η κυρία Γεωργίου καταλήγοντας, είναι πως «θα πρέπει να αντιληφθούν τόσο οι ρυπαντές, όσο και το σύνολο των πολιτών, πως όλα όσα πέφτουν μέσα στον Κηφισό, δεν μένουν εκεί, αλλά μεταφέρονται στην θάλασσα με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να καταλήγουν στον άνθρωπο, με τους μελλοντικούς κινδύνους για την ποιότητα των υδάτων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος να μας επηρεάσουν συνολικά ως κοινωνία».