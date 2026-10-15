Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα και στην Κηφισίας

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων. Σε αρκετά τμήματα καταγράφεται έντονη συμφόρηση, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση τόσο προς το κέντρο της Αθήνας όσο και προς τα βόρεια.

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Παράλληλα, προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου. Επιβραδύνσεις καταγράφονται επίσης σε δρόμους γύρω από το Γαλάτσι και σε οδικούς άξονες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της πρωτεύουσας.

Καθυστερήσεις: Προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, διάρκειας 15 έως 20 λεπτών, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.