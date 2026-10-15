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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα και στην Κηφισίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα και στην Κηφισίας
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων. Σε αρκετά τμήματα καταγράφεται έντονη συμφόρηση, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση τόσο προς το κέντρο της Αθήνας όσο και προς τα βόρεια.

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Παράλληλα, προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου. Επιβραδύνσεις καταγράφονται επίσης σε δρόμους γύρω από το Γαλάτσι και σε οδικούς άξονες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, διάρκειας 15 έως 20 λεπτών, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

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