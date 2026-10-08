Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός και το κέντρο της Αθήνας – Προβλήματα και στη Μεσογείων

Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στον Κηφισό, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

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Προβλήματα σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη, αλλά και στην Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

10’-15’ στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 8, 2026

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

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5’-10’ στην έξοδο για Λαμία,

5’-10’ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.