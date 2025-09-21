Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας στην Αττική – 4 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Πάνω από 5.000 οδηγοί ελέγχθηκαν το Σαββατοκύριακο
Μεγάλη επιχείρηση της Τροχαίας Αττικής σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο με σκοπό τον πιο εντατικό έλεγχο για οδηγούς που βρίσκονται στο τιμόνι υπό τη επήρεια αλκοόλ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας σημειώθηκαν έλεγχοι σε περισσότερα από 5.000 άτομα και καταγράφηκαν 95 θετικά αλκοτέστ.
Στην διαδικασία των ελέγχων, τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α).\
