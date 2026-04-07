Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες
Η Ειρήνη Μουρτζούκου βρέθηκε σήμερα, Τρίτη (07/04), ενώπιον του Ανακριτή Αμαλιάδας και έλαβε προθεσμία για τις 27 Απριλίου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.
Τα ευρήματα τον ιατροδικαστών έδειξαν ότι ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη προήλθε από ασφυξία, με τα βλέμματα να στρέφονται στην Ειρήνη Μουρτζούκου και να οδηγείται στην τέταρτη ποινική δίωξη.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Ειρήνη Μουρτζούκου παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού και μέσω του νομικού της εκπροσώπου επανέλαβε την αθωότητα της και αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2026 είχε ασκηθεί και άλλη ποινική δίωξη στην 26χρονη.
