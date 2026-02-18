Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Αμαλιάδας για την δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το anikolouli.gr η Εισαγγελέας Αμαλιάδας μελετώντας τον φάκελο της υπόθεσης διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας, ενώ πλέον αναμένεται να κληθεί σε απολογία η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Παράλληλα, η κατηγορία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση απαγγέλθηκε μόνο στην Ειρήνη Μουρτζούκου και όχι σε κάποιο άλλο άτομο και ειδικότερα τη μητέρα του άτυχου παιδιού.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Έγγραφο με το οποίο ζητάει την ακύρωση της προδικασίας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη κατέθεσε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Συγκεκριμένα, αυτό υποστήριξε ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, καθώς άπαντες περίμεναν να καταθέσει ένα απολογητικό υπόμνημα για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιώτη.

«Έχουν εκδοθεί 9 βουλεύματα που ζητούσαν προ της ολοκληρώσεως της δικογραφίας να καταγραφεί το περιεχόμενο όλων των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν 9 βουλεύματα, δεν έχουν γίνει αυτές οι απομαγνητοφωνήσεις και δεν μπορεί να απολογηθεί κανείς.

Η Ειρήνη επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν διατάξει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και την καταγραφή τους από το χρονικό διάστημα 20 μέρες πριν το διάστημα του Παναγιωτάκη μέχρι και την ημέρα που φυλακίστηκε. Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο αυτού του παιδιού» ανέφερε.