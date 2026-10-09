Motor Oil: Συνελήφθη 59χρονος για το εργατικό δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, όπου ένας 43χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και ένας 50χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 59χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), ως υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

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Οι δύο εργαζόμενοι, ηλικίας 43 και 50 ετών, ανήκαν σε εξωτερικό συνεργείο και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, όταν σημειώθηκε εκτόνωση που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.

Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα στη Motor Oil

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/10), κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την εκτέλεση των εργασιών προκλήθηκε εκτόνωση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο εργαζόμενοι.

Όπως είχε μεταδώσει από νωρίς το DEBATER για το περιστατικό στη Motor Oil, οι δύο άνδρες διακομίστηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο 43χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 50χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε κρίσιμη κατάσταση.

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Συνελήφθη ο 59χρονος υπεύθυνος επίβλεψης του έργου

Μετά το δυστύχημα, ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων.

Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα το DEBATER, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου μετά τον θάνατο του εργαζομένου.

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Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με την Αστυνομία να ανακοινώνει ότι ο 59χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Παράλληλα, για το περιστατικό ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στη σορό του 43χρονου.

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Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει:

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«Συνελήφθη, σήμερα (9.10.2026) το απόγευμα, στους Αγίους Θεοδώρους, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Θεοδώρων, 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Ειδικότερα, σήμερα (9.10.2026) το πρωί, σε περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, εντός εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 43 και 50 ετών, αντίστοιχα, στα πλαίσια συντήρησης εγκαταστάσεων, εκτελούσαν εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων προκλήθηκε εκτόνωση και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Οι ανωτέρω τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και εν συνεχεία σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου λίγο αργότερα ο 43χρονος κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη ο ανωτέρω 59χρονος, ως υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς επίσης παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής του θανόντα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου».