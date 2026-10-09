Τραγωδία στη Motor Oil: Νεκρός ο 44χρονος, στη ΜΕΘ ο δεύτερος εργαζόμενος – Ζητήθηκε η σύλληψη του εργολάβου

Τη σύλληψη του εργολάβου ζήτησε ο εισαγγελέας μετά τον θάνατο του 44χρονου εργαζομένου από την έκρηξη στη Motor Oil, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους.

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος σοβαρά τραυματισμένος εργαζόμενος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριασίου, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άνδρες εργάζονταν σε συνεργαζόμενη εργολαβική εταιρεία και τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου

Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του εργαζομένου, ο εισαγγελέας ζήτησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, τη σύλληψη του εργολάβου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Η εισαγγελική παρέμβαση ακολουθεί την τραγική εξέλιξη της νοσηλείας του ενός από τους δύο σοβαρά τραυματίες.

Θριάσιο: Ο εργαζόμενος κατέληξε στις 16:48

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο περίπου στις 14:00, ήδη διασωληνωμένοι.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τούς αντιμετώπισε άμεσα, προχωρώντας στις ενδεδειγμένες ιατρικές ενέργειες.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών, ο ένας από τους δύο τραυματίες κατέληξε στις 16:48.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δεύτερος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Η διοίκηση και το προσωπικό του Θριασίου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη στο διυλιστήριο

Όπως είχε μεταδώσει το αρχικό ρεπορτάζ του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε αντιδραστήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα καπάκι «εκτονώθηκε», τραυματίζοντας τους δύο άνδρες. Αρχικά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν, πριν διακομιστούν στο Θριάσιο.

Στο νοσοκομείο Κορίνθου προσήλθε και τρίτος τραυματίας, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, παρουσίαζε πολύ ήπια αναπνευστικά συμπτώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η Motor Oil επιβεβαίωσε τον θάνατο του εργαζομένου με έκτακτη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι οι δύο σοβαρά τραυματίες ανήκαν σε συνεργαζόμενη εργολαβική εταιρεία.

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και δεσμεύτηκε να σταθεί δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος και ότι συνεργάζεται πλήρως μαζί τους.