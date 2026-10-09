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ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στο εργοστάσιο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους – Δύο σοβαρά τραυματίες

Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο Κορίνθου

Έκρηξη στο εργοστάσιο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους – Δύο σοβαρά τραυματίες
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:46

Έκρηξη στο εργοστάσιο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο νοσοκομείο Κορίνθου.

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Πρόκειται για δύο άνδρες 43 και 50 ετών, που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε εντός του διυλιστηρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ενός αντιδραστήρα., όταν ένα καπάκι “εκτονώθηκε” και τραυμάτισε τους δύο άνδρες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οι δύο τραυματίες αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ενώ ο εργολάβος έχει εντοπιστεί και μετέβη στο νοσοκομείο για να δει τους τραυματίες. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία από το ΣΕΠΕ.

Και τρίτος τραυματίας

Και τρίτος τραυματίας από τις εγκαταστάσεις της Μότορ Όιλ στους Αγίους Θεοδώρους προσήλθε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρουσιάζει πολύ ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό.

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