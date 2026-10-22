Ύποπτα περιστατικά νοροϊού μέσα σε λίγες ώρες σε πτήσεις από Ρόδο και Αίγυπτο

Έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα εμφάνισαν επιβάτες σε δύο πτήσεις με απόσταση λίγων ωρών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον νοροϊό.

Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση EW-9631 της Eurowings, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Ντίσελντορφ. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, αρκετοί επιβάτες παρουσίασαν έντονα γαστρεντερικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων εμετούς, προκαλώντας ανησυχία στους συνεπιβάτες τους και κινητοποιώντας το πλήρωμα.

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Οι συνθήκες οδήγησαν το πλήρωμα να ζητήσει προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης περιστατικών μαζικών προβλημάτων υγείας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Μετά την προσγείωση, επιβάτες και πλήρωμα παρέμειναν μέσα στο αεροπλάνο για περίπου μιάμιση ώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, στο αεροσκάφος εισήλθαν μέλη του ιατρικού προσωπικού φορώντας ειδικές προστατευτικές στολές, ενώ τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τα συμπτώματά τους φέρεται να συνδέονται με έξαρση νοροϊού που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, καταγράφεται στη Ρόδο από τον Ιούλιο. Ωστόσο, η ακριβής αιτία των συμπτωμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Δεύτερο περιστατικό σε πτήση από Αίγυπτο

Ανάλογη αναστάτωση σημειώθηκε στην πτήση U23116 της easyJet από το Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προς τη Γλασκώβη της Σκωτίας, η οποία πραγματοποιούνταν με αεροσκάφος Airbus A320neo.

Λίγο μετά τη διέλευση του αεροσκάφους από τον ολλανδικό εναέριο χώρο και την είσοδό του στον εναέριο χώρο της Βόρειας Θάλασσας, τουλάχιστον οκτώ επιβάτες άρχισαν να κάνουν εμετό.

Το πλήρωμα ενημέρωσε το κέντρο ελέγχου πτήσεων της εταιρείας ότι υπήρχε πιθανότητα περιστατικού νοροϊού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ενδέχεται να έχουμε πρόβλημα με νοροϊό. Έχουμε τουλάχιστον οκτώ επιβάτες που κάνουν εμετό. Θα σας κρατάμε ενήμερους».

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Παρά τα συμπτώματα που παρουσίασαν οι επιβάτες, η πτήση συνεχίστηκε για περίπου μία ακόμη ώρα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Γλασκώβη. Μέχρι στιγμής, η easyJet δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι εμετοί οφείλονταν πράγματι σε μόλυνση από νοροϊό.

Τι είναι ο νοροϊός

Ο νοροϊός είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός που προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού, μέσω επαφής με μολυσμένα άτομα, αλλά και από μολυσμένες επιφάνειες.

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Τα συχνότερα συμπτώματα είναι η διάρροια και οι εμετοί, ενώ μπορεί να εμφανιστούν ναυτία, κοιλιακό άλγος και άλλα γαστρεντερικά ενοχλήματα. Η μετάδοση μπορεί να διευκολυνθεί σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλά άτομα, όπως τα αεροσκάφη, τα κρουαζιερόπλοια και οι ξενοδοχειακές μονάδες.