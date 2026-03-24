Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε εργοτάξια δύο υπό ανέγερση σχολείων στη Θεσσαλονίκη – “Επενδύουμε στη σχολική στέγη”

Τα εργοτάξια των υπό ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και του 32ου Λυκείου στον Δήμο Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε από τους δημάρχους για το πρόγραμμα σχολικής στέγης που υλοποιείται στην πόλη, τόσο μέσω του προγράμματος ΣΔΙΤ και ΕΣΠΑ, όσο και μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Το έχω τονίσει πολλές φορές, γίνονται πολύ σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας: «Δεκαεπτά καινούργια σχολεία κατασκευάζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη μέσω του σχήματος Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ένα από αυτά το επισκεπτόμαστε σήμερα -το 5ο Δημοτικό Σχολείο, εδώ στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης». Όπως προσέθεσε, πρόκειται για «ένα υπερσύγχρονο σχολείο, βιοκλιματικό, απολύτως προσβάσιμο, με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων», που «θα αντικαταστήσει ένα κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε το 1972 και προφανώς είναι παντελώς ακατάλληλο πια».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην προβλεπόμενη από τη ΣΔΙΤ εξασφαλισμένη για 25 χρόνια συντήρηση του υπό ανέγερση σχολείου, η οποία «δεν θα βαρύνει τον Δήμο, θα βαρύνει τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο αυτού του έργου».

«Νομίζω ότι αυτή είναι μόνο μια μικρή ένδειξη της μεγάλης φροντίδας την οποία δείχνουμε ειδικά για την Δυτική Θεσσαλονίκη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος περαιτέρω στο έργο του κολυμβητικού συγκροτήματος, το οποίο θα κατασκευαστεί στο στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου. «Είναι ένα έργο- σημείο αναφοράς κυρίως για την νεολαία της Δυτικής Θεσσαλονίκης και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επένδυση από την επένδυση στις αθλητικές υποδομές», είπε.

«Αυτά τα οποία κάνουμε εδώ στην Κεντρική Μακεδονία έρχονται και συμπληρώνουν ένα σχολικό κτιριακό πρόγραμμα. Είδαμε πριν ένα άλλο σχολείο, ένα Λύκειο το οποίο κατασκευάζεται με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Αντ. Τρίτσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης – και βέβαια να σταθώ και στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, όπου 430 σχολεία ανακατασκευάστηκαν τον περασμένο χρόνο και έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τρία ακόμα χρόνια -παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ- , που θα ανακατασκευάσουν μία σειρά από σχολεία, τα οποία έχουν ανάγκη σημαντικών παρεμβάσεων, είτε μιλάμε για την προσβασιμότητα, είτε για τους χώρους υγιεινής, είτε για τους προαύλιους αθλητικούς χώρους», εξήγησε ο πρωθυπουργός.

Τον πρωθυπουργό ξενάγησε στο εργοτάξιο ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος τον κάλεσε με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, να επισκεφθεί ξανά τον Δήμο για τα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου αλλά και τη θεμελίωση του κολυμβητικού συγκροτήματος.

«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων θα λειτουργήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, στο προσεχές σχολικό έτος. Αντικαθιστά ένα παλιό -προ 55 ετών βαρέως τύπου προκάτ- δημοτικό σχολείο», είπε ο κ. Κυρίζογλου, ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό «για την έγκριση της πίστωσης και την έναρξη της κατασκευής του νέου κολυμβητικού συγκροτήματος στο στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου μας, προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για τα δύο νοσοκομεία που δρομολογήθηκαν […] έργα για την ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης».

«Η πόλη έχει αλλάξει και αυτό φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού»

Προηγήθηκε η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο υπό ανέγερση 32ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Τροχιοδρομικών, όπου για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του σχολείου τον ενημέρωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Στη συνομιλία που είχε με τον δήμαρχο ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι «η πόλη έχει αλλάξει αρκετά – και αυτό φαίνεται -νομίζω- δια γυμνού οφθαλμού».

«Οι υποδομές των σχολείων έχουν ξεχωριστή σημασία. Ο συνδυασμός των παρεμβάσεων που κάνουμε -το πρόγραμμά Μαριέττα Γιαννάκου το οποίο θα επεκταθεί και για τα επόμενα τρία χρόνια , τα προηγούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως εδώ το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αλλά και τα καινούργια σχολεία που κατασκευάζονται μέσω της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, δείχνουν ότι επενδύουμε στη σχολική στέγη. Και επειδή η Θεσσαλονίκη έχει και παλιά ιστορία με τα λυόμενα τα οποία έρχονται από δεκαετίες πίσω καλό είναι αυτά να τα αφήνουμε στο παρελθόν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Αγγελούδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ότι ο προγραμματισμός του Δήμου την τρέχουσα περίοδο αφορά 11 σχολεία, εκ των οποίων τα έξι θα είναι καινούργια και τα υπόλοιπα θα αναβαθμιστούν ενεργειακά μέσω ΕΣΠΑ, ενώ μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, όπου ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εντάξει προς αναβάθμιση 13 σχολεία, ήδη έχουν ανακαινισθεί έξι σχολεία και μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και στα υπόλοιπα. Τον ενημέρωσε, τέλος, για τον σχεδιασμό κατεδάφισης τριών λυόμενων σχολικών κτιρίων από την περίοδο μετά τον μεγάλο σεισμό του 1978 (το πρώτο, το πρώην Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο στην οδό Εθν. Αμύνης κατεδαφίστηκε χθες), στη θέση των οποίων θα ανεγερθούν τον επόμενο χρόνο νέα σχολικά κτίρια.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν στις επισκέψεις του στα σχολεία ο υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) Κωνσταντίνος, καθώς και βουλευτές του κόμματος. Κατά την επίσκεψη στους Αμπελόκηπους ο πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες, αλλά και με μαθητές με τους οποίους είχε στιχομυθία σχετικά για τα ποδοσφαιρικά σχολιάζοντας ότι «δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη, έχουμε φέτος πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα κερδίσει ο καλύτερος».

Τα υπό ανέγερση σχολεία που επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός

Το σχολικό κτίριο του 32ου Λυκείου θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 2.700 τ.μ. που θα περιλαμβάνει δώδεκα σχολικές αίθουσες και σύγχρονες σχολικές εγκαταστάσεις, φιλοξενώντας 240 μαθητές και μαθήτριες. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 5,7 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο από σήμερα.

Η σχολική μονάδα θα διαθέτει βοηθητικούς χώρους γύρω στα 645 τ.μ. και θα περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο, συνολικής δυναμικότητας 240 μαθητών, ειδικά εργαστήρια φυσικών επιστημών, πληροφορικής και καλλιτεχνικών στον δεύτερο όροφο, γραφεία, γραμματεία και χώρο αρχείου, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, γυμναστήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με φυτεύσεις, υπαίθρια γήπεδα και υπόστεγο γυμναστικής, Χώρους στάθμευσης.

Η ανέγερση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων εντάσσεται στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ», με συνολικό προϋπολογισμό 159.216.000 ευρώ. Ο ανάδοχος του έργου (ΜC- ο επενδυτικός βραχίονας της METLEN Energy & Metals στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων) αναλαμβάνει για 25 χρόνια την υποχρέωση συντήρησης και φύλαξης αυτών, ώστε να διατηρούνται πάντοτε σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Πρόκειται για σύγχρονα, βιοκλιματικά σχολεία, τα οποία θα στεγάζουν συνολικά 5.000 μαθητές σε 9 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε όλες τις Σχολικές Μονάδες θα υπάρχουν Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων, για τις οποίες έχει γίνει ειδική μελέτη για την ηχητική. Θα διαθέτουν υπερσύγχρονο σύστημα προβολής με κονσόλες ήχου, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα προβολής, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από την τοπική κοινωνία. Τα εργαστήρια θα είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις απαιτούμενες υποδομές και εξοπλισμό, που θα καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας. Οι Σχολικές Μονάδες θα είναι πλήρως εξοπλισμένες με νέα θρανία, γραφεία, έδρες, βιβλιοθήκες, καθίσματα, διαδραστικούς πίνακες κ.λπ.

Τα 17 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ

Οι 17 υπό ανέγερση σχολικές μονάδες, συνολικού μικτού εμβαδού, 50602 τ.μ. είναι οι εξής:

-7ο Νηπιαγωγείο Πεύκων στο Δήμο Νεάπολης Συκεών (540 τ.μ, διθέσιο)

-4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων στο Δήμο Νεάπολης Συκεών (3009 τμ, 12θέσιο)

-1ο ΕΠΑΛ Συκεών στο Δήμο Νεάπολης Συκεών (7808τ.μ, 650 μαθητές)

-ΓΕΛ Ευκαρπίας στο Δήμο Παύλου Μελά (2784τ.μ, 12θέσιο)

-4ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας στο Δήμο Παύλου Μελά (1602 τ.μ, 9θέσιο)

-3ο ΓΕΛ Πολίχνης στο Δήμο Παύλου Μελά (2784 τ.μ, 12 θέσιο)

-1ο Λύκειο Πολίχνης στο Δήμο Παύλου Μελά (2501 τ.μ., 12θέσιο)

-2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά στο Δήμο Λαγκαδά (2661τ.μ, 12θέσιο)

-3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου στο Δήμο Ωραιοκάστρου (2849 τ.μ., 12θέσιο)

-6ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου στο Δήμο Ωραιοκάστρου (2090 τ.μ., 9θέσιο)

-1ο ΓΕΛ Μίκρας στο Δήμο Θέρμης (2784 τ.μ., 12θέσιο)

-5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης (3009 τ.μ., 12θέσιο)

-Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς στο Δήμο Καλαμαριάς 1921 τ.μ., 140 μαθητές)

-3ο Γυμνάσιο Πυλαίας στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη (2866 τ.μ., 12θέσιο)

-3ο Λύκειο Πυλαίας Χορτιάτη ο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη (2932 τ.μ. , 12θέσιο)

-3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη (2226τ.μ , 12θέσιο)

-Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Κατερίνης στο Δήμο Κατερίνης (6236τ.μ, 380 μαθητές)