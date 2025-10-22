Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Ο 18χρονος έσφιγγε την πετσέτα με μένος για αρκετά λεπτά

Αποφασισμένος να σκοτώσει τη μητέρα του ήταν ο 18χρονος στην περιοχή Φλαμούλι Τρικάλων, όπως προκύπτει και από την ιατροδικαστική έκθεση.

Ο 18χρονος μητροκτόνος, που έπνιξε την 54χρονη με μία πετσέτα την Τρίτη 21/10 στο σπίτι της, αμέσως μετά το έγκλημα τηλεφώνησε στην Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας πως μάλωναν συχνά και δεν είχαν καλές σχέσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, χθες την ώρα που έβλεπε με τη μητέρα του τηλεόραση και χωρίς να έχει συμβεί μεταξύ τους κάτι συγκεκριμένο, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε.

Σήμερα το πρωί διενεργήθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας η νεκροψία- νεκροτομή στην σορό της 54χρονης και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά.

Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαιώνει πως ο θάνατος της άτυχης γυναίκας επήλθε από στραγγαλισμό ενώ το αίμα που βρέθηκε στα αυτιά και τα μάτια, δείχνουν την δύναμη που ασκήθηκε από τον 18χρονο, ο οποίος κράτησε πολύ σφιχτά την πετσέτα γύρω από το λαιμό της μητέρας του για αρκετά λεπτά, προτού αυτή ξεψυχήσει.

Ο μητροκτόνος ζούσε μαζί με τον πατέρα του μετά τον χωρισμό του ζευγαριού και επισκεπτόταν τακτικά τη μητέρα του με την οποία όμως καβγάδιζε συχνά. Συγγενείς του αλλά και γείτονες της μητέρας του κάνουν λόγο για ένα ήσυχο παιδί που σπούδαζε και εργαζόταν, ωστόσο οι σχέσεις με τη μητέρα του ήταν δύσκολες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο 18χρονος μητροκτόνος θα βρεθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση προκειμένου να απολογηθεί.