Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη – Φώναζε «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;», βίντεο Ντοκουμέντο

Στη σύλληψη του γιου γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (25.11) οι αστυνομικές Αρχές.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA καταγράφεται ένα λευκό όχημα να έχει αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και στη θέση του οδηγού κάθεται ο γιος του γνωστού πολιτικού προσώπου. Στη θέση του συνοδηγού κάθεται ένας φίλος του και αρχίζει η καταδίωξη στους γύρω δρόμους.

Παρά τα σήματα των αστυνομικών να σταματήσουν εκείνοι προσπαθούν να χαθούν στα στενά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλα άρχισαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Ερυθραίας, όταν κάτοικοι ειδοποίησαν τις αρχές και κατήγγειλαν ότι συγκεκριμένα άτομα προκαλούσαν φθορές στους χώρους.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τους δύο νεαρούς. Όμως τη στιγμή που οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν, εκείνοι επιβιβάστηκαν βιαστικά στο λευκό όχημα και προσπάθησαν να ξεφύγουν.

Ακολούθησε η καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος, γιος του γνωστού πολιτικού, οδηγούσε κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας δύο σήματα STOP σε ώρα αιχμής και κινούμενος αντίθετα σε στενό δρόμο, βάζοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα. Εκείνος και ο συνοδηγός του βγήκαν και τράπηκαν σε φυγή, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους καταδιώξουν, να τους ακινητοποιήσουν και να τους περάσουν χειροπέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον οδηγό βεβαιώθηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.

Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.