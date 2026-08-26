Χαλκιδική: Τραυματίστηκε γυναίκα που οδηγούσε τζετ σκι στον Πολύγυρο
Η γυναίκα τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πολυγύρου και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στον Πολύγυρο.
Αλλοδαπή γυναίκα τραυματίστηκε κατά τον χειρισμό θαλάσσιου μοτοποδηλάτου στη θαλάσσια περιοχή του Πολυγύρου Χαλκιδικής.
Μετά το περιστατικό, η τραυματισμένη χειρίστρια του τζετ σκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε υγειονομική δομή του Πολυγύρου για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ή για την κατάσταση της υγείας της.
πηγή στην Google
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