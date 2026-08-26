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ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τραυματίστηκε γυναίκα που οδηγούσε τζετ σκι στον Πολύγυρο

Η γυναίκα τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πολυγύρου και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στον Πολύγυρο.

Χαλκιδική: Τραυματίστηκε γυναίκα που οδηγούσε τζετ σκι στον Πολύγυρο
Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Αλλοδαπή γυναίκα τραυματίστηκε κατά τον χειρισμό θαλάσσιου μοτοποδηλάτου στη θαλάσσια περιοχή του Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Μετά το περιστατικό, η τραυματισμένη χειρίστρια του τζετ σκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

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Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε υγειονομική δομή του Πολυγύρου για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ή για την κατάσταση της υγείας της.

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