Χαλκιδική: Τραυματίστηκε γυναίκα που οδηγούσε τζετ σκι στον Πολύγυρο

Αλλοδαπή γυναίκα τραυματίστηκε κατά τον χειρισμό θαλάσσιου μοτοποδηλάτου στη θαλάσσια περιοχή του Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Μετά το περιστατικό, η τραυματισμένη χειρίστρια του τζετ σκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

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Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε υγειονομική δομή του Πολυγύρου για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ή για την κατάσταση της υγείας της.