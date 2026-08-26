Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε λειτουργία από αύριο η επέκταση προς Καλαμαριά – Οι πέντε νέοι σταθμοί και το ωράριο (φωτογραφίες)

Σε λειτουργία μπαίνει από το μεσημέρι της Πέμπτης, 27 Αυγούστου η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Συγκεκριμένα, πέντε νέοι σταθμοί (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) θα ανοίξουν τις πύλες τους από τις 15:00 το μεσημέρι για το επιβατικό κοινό.

Ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00

Κυριακή: 05:15 – 00:30 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα». ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή (4/9), το Σάββατο (5/9) καθώς και την Παρασκευή (11/9) και το Σάββατο (12/9), για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24ωρη.

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και πιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα, για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής.