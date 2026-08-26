Μετρό Θεσσαλονίκης: Αδειοδοτήθηκε η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου «25ης Μαρτίου – Μίκρα»

Αδειοδοτήθηκε, με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου «25ης Μαρτίου – Μίκρα» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

Η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και πιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα, για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής.

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Ειδικότερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει βεβαιώσει την αρτιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως αναθέτουσας αρχής.

Επιπλέον, έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά των αναδόχων των επιμέρους συμβάσεων κατασκευής της επέκτασης και προμήθειας των συστημάτων και των 15 νέων συρμών, με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες στο σύστημα αστικού σιδηροδρόμου της επέκτασης έχουν ολοκληρωθεί και ότι έχουν περατωθεί όλες οι δοκιμές απόδοσης.

Έχει επίσης εκδοθεί από τον ανεξάρτητο φορέα επικύρωσης TÜV Rheinland το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για τη λειτουργία του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση των επιβεβλημένων διαδικασιών πιστοποίησης για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης.