Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι που “ρήμαζαν” μαγαζιά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας – Κατασχέθηκαν προϊόντα αξίας άνω των 1.000 ευρώ

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 14-10-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο κέντρο της Αθήνας, δύο 18χρονοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο αναζητήσεων ατόμων που προέβαιναν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

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Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει διαδοχικά από δύο καταστήματα του κέντρου της Αθήνας, συνολικής αξίας άνω των -1.000- ευρώ.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.