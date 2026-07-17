Μεσσηνία: Χειροπέδες σε 57χρονο μέσω ελεγχόμενης παράδοσης δέματος με «σοκολάτα» κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 57χρονου άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Πέμπτης (16.07), σε τοπική κοινότητα του δήμου Πύλου – Νέστορος στη Μεσσηνία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης».

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

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Εκεί, στελέχη των Τελωνειακών Αρχών εντόπισαν σε αποθήκη ένα ύποπτο ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από το εξωτερικό, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή πάστας (τύπου σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 87,30 γραμμαρίων.

Η παγίδα της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα στο σπίτι

Κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, η Ελληνική Αστυνομία οργάνωσε άμεσα επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης. Ο 57χρονος εμφανίστηκε για να παραλάβει το δέμα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να επέμβουν και να του φορέσουν χειροπέδες επ’ αυτοφώρω.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Μικροποσότητα κάνναβης.

11 φαρμακευτικά δισκία κωδεΐνης, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε ως μέσο επικοινωνίας για την εγκληματική του δραστηριότητα.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.