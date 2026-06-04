Μενίδι: Η 3χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δεν την έχει επισκεφθεί κανείς 48 ώρες μετά το τροχαίο

Μέχρι στιγμής, ούτε οι γονείς της ούτε άλλος συγγενής της τρίχρονης δεν έχουν εμφανιστεί ή δείξει ενδιαφέρον για το παιδί, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Μενίδι.

Το κοριτσάκι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που επιχειρούσε να ξεπαρκάρει.

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Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 48 ώρες από το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/06), δεν έχει καταγραφεί μέχρι τώρα καμία επίσκεψη από οικείους της στο νοσοκομείο, ούτε για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υγείας της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, μετά το τροχαίο οι Αρχές εντόπισαν τον οδηγό και τον πήγαν για εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για την υπόθεση χωρίς να έχουν εμφανιστεί οι γονείς της ή κάποιος άλλος συγγενής.

Η 3χρονη βρισκόταν μόνη της στην οδό 40 Μαρτύρων στην συνοικία Αυλίζα στο Μενίδι, όταν συνέβη το τροχαίο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» άφησε αιχμές για το τροχαίο

Αιχμές για την πορεία της υπόθεσης άφησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό της 3χρονης στο Μενίδι, το απόγευμα της Τρίτης (02/06), όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που επιχειρούσε να εξέλθει από χώρο στάθμευσης. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο οργανισμός αναφέρει ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε λάβει ανώνυμη καταγγελία για συνθήκες παραμέλησης ανηλίκων σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές. Σύμφωνα με αυτή, παιδιά φέρονταν να ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με αναφορές ακόμη και για κατανάλωση τροφής από κάδους απορριμμάτων, ενώ γινόταν λόγος και για περιστατικά σωματικής κακοποίησης.

Όπως επισημαίνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», η καταγγελία κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056.

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Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και δίνει μάχη για τη ζωή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:



📌 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει… pic.twitter.com/8m0xJ2kqy2— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) June 3, 2026

Παράλληλα, ο οργανισμός σημειώνει ότι ενδεχομένως ορισμένα γεγονότα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εφόσον τα παιδιά είχαν τεθεί εγκαίρως υπό την απαραίτητη προστασία των αρμόδιων φορέων, μετά την αρχική αναφορά που είχε υποβληθεί.