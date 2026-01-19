Μενίδι: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών – Ήχησε το 112, “κλείστε πόρτες και παράθυρα” (βίντεο)
Επί τόπου επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 19/1 σε εργοστάσιο πλαστικών στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο Μενίδι.
Η φωτιά, λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εργοστασίου, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή εστάλη μήνυμα από το 112, προκείμενου οι κάτοικοι να προφυλαχθούν από τους καπνούς.
“Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών” ανέφερε το μήνυμα του 112.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες λίγο μετά τις 6.30 το πρωί ενισχύθηκαν.
Πλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες οχήματα της Περιφέρειας Αττικής.
Αντιδήμαρχος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι έχουν υποστεί ζημιές άλλες δύο επιχειρήσεις, η μια με υφάσματα.
Την ίδια ώρα, το εργοστάσιο πλαστικών, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.
Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά, ενώ για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κάποιοι επιχειρήσαν να κλέψουν το εργοστάσιο και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά για να καλύψουν τα ίχνη τους.
Τα ακριβή αίτια διερευνώνονται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
