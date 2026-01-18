Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο

Συναγερμός στην Αθήνα

Άνω Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (18/1) σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Άνω Πατήσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο υπάρχουν κυρίως απορρίμματα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ