Άνω Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (18/1) σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Άνω Πατήσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο υπάρχουν κυρίως απορρίμματα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.