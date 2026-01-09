Μενίδι: Ένοπλοι “μπούκαραν” σε πλυντήριο και πήραν τις εισπράξεις αφού απείλησαν υπάλληλο και πελάτη
Οι αρχές αναζητούν τους δράστες
Μία τρομακτική κατάσταση έζησε υπάλληλος σε πλυντήριο στο Μενίδι το βράδυ της Πέμπτης (8/1) μετά την ένοπλη εισβολή δύο ατόμων στο κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, λίγο μετά τις 23:30 δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν σε πλυντήριο αυτοκινήτων και απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο και έναν πελάτη.
Οι δράστες αφαίρεσαν τις εισπράξεις και έγιναν “καπνός. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες.
