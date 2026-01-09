Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Μενίδι: Ένοπλοι “μπούκαραν” σε πλυντήριο και πήραν τις εισπράξεις αφού απείλησαν υπάλληλο και πελάτη

Οι αρχές αναζητούν τους δράστες

DEBATER NEWSROOM

Μία τρομακτική κατάσταση έζησε υπάλληλος σε πλυντήριο στο Μενίδι το βράδυ της Πέμπτης (8/1) μετά την ένοπλη εισβολή δύο ατόμων στο κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, λίγο μετά τις 23:30 δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν σε πλυντήριο αυτοκινήτων και απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο και έναν πελάτη.

Οι δράστες αφαίρεσαν τις εισπράξεις και έγιναν “καπνός. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες.

