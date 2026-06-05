Επτά συλλήψεις μελών της συμμορίας Hells Angels στην Ηγουμενίτσα – Έφεραν μαζί τους μαχαίρια

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στο πλαίσιο της έλευσης μελών των διεθνής εγκληματικής οργάνωσης Hells Angels στην Ηγουμενίτσα.

Ειδικότερα, την Πέμπτη (4/6) η ΕΛΑΣ προχώρησε σε επτά συλλήψεις Γερμανών υπηκόων στην έξοδο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Σύμφωνα με το thespro.gr, κατά τον έλεγχο, δύο από αυτούς φέρονται να είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ για τον τρίτο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Πολωνία, για υπόθεση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

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Οι έλεγχοι στο λιμάνι και στα σημεία εισόδου της περιοχής συνεχίζονται, καθώς η Ηγουμενίτσα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο επίκεντρο λόγω της μεγάλης κινητικότητας μοτοσικλετιστών που φτάνουν στην περιοχή για τη συγκέντρωση στο Δρέπανο.

Ξενοδοχεία, καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής κινούνται σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς η προσέλευση των επισκεπτών συνεχίζεται. Οι Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης.



