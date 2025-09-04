Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Μεγάλη φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν επτά εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112 (βίντεο+φωτογραφίες)

Επιχειρούν 65 πυροσβέστες

ΦΩΤΟ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:20

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Στις 14:34 ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το grtimes, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 οχήματα και 65 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, πουρνάρια και διάσπαρτα απορρίμματα, μεταξύ των οποίων και λάστιχα, προκαλώντας ανησυχία λόγω των τοξικών καπνών και της ταχύτητας με την οποία επεκτείνεται.

