Μεγάλη φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν επτά εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112 (βίντεο+φωτογραφίες)

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Στις 14:34 ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το grtimes, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 οχήματα και 65 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, πουρνάρια και διάσπαρτα απορρίμματα, μεταξύ των οποίων και λάστιχα, προκαλώντας ανησυχία λόγω των τοξικών καπνών και της ταχύτητας με την οποία επεκτείνεται.