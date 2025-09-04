Φωτιά στη Βρίσα Λέσβου – Ρίψεις νερού από 6 εναέρια μέσα
Καίει σε αγροτοδασική περιοχή
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρίσα στη Λέσβο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Ειδικότερα, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.
Επίσης, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
