Με το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων οι αγρότες – “Συνταγή” Χριστουγέννων για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και την Πρωτοχρονιά είναι οι αγρότες, ανοίγοντας ωστόσο από σήμερα Τρίτη 30/12 πολλά σημεία στις εθνικές οδούς, για να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Την ίδια ώρα, το βλέμμα τους είναι στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3/1 και οι αποφάσεις της οποίας θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Η εικόνα στα μπλόκα – Ποια σημεία απελευθερώνονται

Στην Αχαΐα οι αγρότες στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξουν την Περιμετρική Πάτρας μέχρι και το απόγευμα του Σάββατο.

Οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. Άνοιξαν προσωρινά τη γέφυρα πάνω από το μπλόκο, απομακρύνοντας προσωρινά τα τρακτέρ, προκειμένου να δοθεί ανάσα στην κυκλοφορία.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 09:10 το πρωί της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου 2025) στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Την ίδια ώρα, για σήμερα Τρίτη οι αγρότες έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Αγρινίου.

Η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους λόγω του μπλόκου στο Αγγελόκαστρο, ωστόσο ο δρόμος θα ανοίξει σήμερα, σύμφωνα με όσα έχουν προαναγγείλει οι αγρότες.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων και οι αγρότες των Τρικάλων σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.

Στα Μάλγαρα οι αγρότες αποφάσισαν να μην ταλαιπωρήσουν τους ταξιδιώτες και περιμένουν την πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Η Εθνική Οδός στα Μάλγαρα είναι ανοιχτή και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).

Κλειστός για τα φορτηγά θα παραμείνει σήμερα, μέχρι τις 17.00, ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους ν’ ανοίξουν τα μπλόκα από αύριο, ώστε να διευκολυνθούν όσοι θα ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά και να προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 11 το βράδυ απόψε δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 11 το πρωί.

Αντίθετα, κανονικά γίνεται από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι την Πρωτοχρονιά η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο του Προμαχώνα, καθώς οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Αντίστοιχα, και στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δεν θα κλείσουν σήμερα τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου, ενώ ελεύθερη θα είναι η διέλευση και αύριο και μεθαύριο, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, αν συνεχιστεί το αδιέξοδο

«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Action24, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση παίζει με «ανοιχτά χαρτιά» και ζήτησε να συμβεί το ίδιο και από την άλλη πλευρά για να καθίσουν στο τραπέζι και να βρουν λύσεις.

«Αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους “τραμπουκίζουν” για να “μη σπάσει το μέτωπο”». Ζήτησε, δε, μέχρι τα Φώτα να δείξουν όλοι κατανόηση.

Η άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο έχει φέρει στο προσκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μελέτη ενός εναλλακτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι εναλλακτικές κινήσεις που εξετάζουν στην κυβέρνηση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αφορούν κυρίως την επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για μια σειρά από αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη κατάληψη του εθνικού οδικού δικτύου, την παρακώλυση των συγκοινωνιών, την παρεμπόδιση μεταφοράς αγαθών, κλπ.

Σήμερα το πρωί, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιβολής προστίμων στους αγρότες.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων και συμπλήρωσε «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βιάς για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» ήταν τα λόγια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Στάθηκε και στους ταξιδιώτες, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία… «Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για όσους ταξιδεύουν» και έδωσε την απάντησή του σε όσους υποστηρίζουν ότι η Τροχαία βασανίζει τους πολίτες. «Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η τροχαία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης θα πάει με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, να αφήσουμε την τροχαία να κάνει τη δουλειά της. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα δεν έχουμε ατύχημα, είναι επίτευγμα».

Επίσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι «από την πρώτη ημέρα των μπλόκων υπάρχουν αξιωματικοί που μιλούν με τους αγρότες, Πολλές φορές βρίσκεται λύση, ορισμένες φορές όπως στο Κάστρο και το Μαρτίνο την Κυριακή δεν βρίσκεται συνεννόηση γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τον δρόμο. Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο λέγοντας ότι… «είναι παράλογο ότι δεν έρχονται να συζητήσουν οι αγρότες, γι’ αυτό δεν βγήκαν στον δρόμο;».