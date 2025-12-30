Αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, αλλά με ανοιχτούς δρόμους – Το plan B της κυβέρνησης αν συνεχίσουν και μετά τις γιορτές

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες, κλείνοντας εθνικές οδούς, παρακαμπτήριους και τελωνεία, με ορισμένους από αυτούς να διαμηνύουν ότι θα κάνουν πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα.

Ωστόσο, από σήμερα Τρίτη 30/12, δηλώνουν ότι θα ανοίξουν δρόμους, προκειμένου να διευκολύνουν την διέλευση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι ενώ τα τρακτέρ αναδιατάσσονται σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η υπομονή εξαντλείται και υπάρχουν σκέψεις για ισχυρή αντίδραση στα μπλόκα των αγροτών.

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση επεξεργάζεται Plan B, σε περίπτωση που οι αγροτοσυνδικαλιστές συνεχίσουν τις δράσεις τους και μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, θα θεσπιστεί ένα διοικητικό πρόστιμο σε όσους οδηγούς τρακτέρ παρακωλύουν τις συγκοινωνίες ή εμποδίζουν τη διέλευση των φορτηγών από τα τελωνεία.

Τα κυβερνητικά στελέχη που οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, τη χαρακτηρίζουν «μονόδρομο», απέναντι στη σκληρή γραμμή που κρατάνε οι αγρότες.

Την ίδια ώρα, εξετάζονται κι άλλες επιλογές, διότι το Μαξίμου έχει καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να επικρατούν, δηλαδή, οι ακραίες φωνές στα μπλόκα, εμποδίζοντας αυτούς που επιδιώκουν τον διάλογο.

Ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο Action 24, άνοιξε τα χαρτιά του και έδειξε τον δρόμο που θα ακολουθήσει, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα σε πολλαπλές κατευθύνσεις.

Tην ημέρα που οι αγρότες αποφάσισαν να «κόψουν» τη χώρα στα δύο, με τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου στη Νίκαια και ταυτόχρονα το μπλοκάρισμα της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου και των παρακαμπτηρίων οδών, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε στην αντεπίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός έσπευσε να καταδικάσει το κλείσιμο των δρόμων, αλλά και να αποδώσει ευθύνες σε αγρότες που όπως είπε τραμπουκίζουν συναδέλφους τους που είναι υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση:

«Εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα υπάρχουν κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν, σε μία λογική να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Action24.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε: «Πώς ενώ διαδηλώνεις και προβαίνεις σε μία πράξη αρκετά επιθετική, όπως το να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, δεν θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα; Αυτό δεν το καταλαβαίνω.

Απηύθυνε μάλιστα και νέο κάλεσμα προς τους αγρότες για διάλογο έστω και την ύστατη ώρα: «Εμείς θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία θέλαμε. Όμως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη και αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, είπε: «Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος», ενώ σε ερώτηση για τα μπλόκα απάντησε πως ο ίδιος είναι διατεθειμένος να πάει, αρκεί να υπάρχει η ίδια διάθεση και από την άλλη πλευρά» .

Ανοίγουν οι δρόμοι για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς

Περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας. Οι αγρότες, σήμεραθα επιτρέψουν εκ νέου την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοιχτούς δρόμους μέχρι και τη Δευτέρα 5/1 για όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, για να διευκολύνουν τους οδηγούς.

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να θέτει σε ισχύ σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.