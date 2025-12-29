Μητσοτάκης: Αγρότες τραμπουκίζουν αυτούς που θέλουν τον διάλογο (Βίντεο)

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Action 24 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε κρίσιμα θέματα όπως οι αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του τηλεοπτικού σταθμού Action 24, στη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «υπάρχουν και κάποιοι που θέλω να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, πως ενώ διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα. Αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία.

Εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα όμως έχουν πραγματικά προβλήματα, τα οποία εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν».

«Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεών τους για τις ημέρες των εορτών και ελπίζω για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες ώστε να διευκολύνουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές. Είναι σημαντικές μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται.

Έχω μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία και εμείς θα θέλαμε. Όμως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα.

Πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή μεσομακροπρόθεσμα τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες να μην είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επενδύσουν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να συνεργαστούν περισσότερο, να λύσουμε θέματα υποδομών, θέματα κόστους παραγωγής. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με τους αγρότες» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η αναφορά για την επιστροφή στο Μέγαρο Μαξίμου

«Το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα έπρεπε να προκαλεί δέος. Και η προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει με τον χώρο αυτόν, ο οποίος δεν είναι και τόσο μεγάλος -εδώ βρισκόμαστε στον χώρο υποδοχής-, είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτός και φιλόξενος. Προσπαθώ συνήθως, όταν βλέπω σχολεία τα οποία περνούν απ’ έξω στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων που κάνουν, ιδίως τα σχολεία της επαρχίας που έρχονται στην Αθήνα, όποτε έχω τη δυνατότητα να προσκαλώ τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο κτήριο, να το βλέπουν, να καταλαβαίνουν που παίρνονται οι σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ πρώτη φορά μπήκα στο Μέγαρο Μαξίμου το 1990 -ήμουν 22 ετών- όταν ο πατέρας μου έγινε Πρωθυπουργός. Τότε δεν φανταζόμουν, για να σας είμαι ειλικρινής, ότι θα επέστρεφα σε αυτό το γραφείο με άλλη ιδιότητα».

«Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός στο να κρατάει τα προβλήματα της πολιτικής μακριά από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε για άλλες εποχές. Νομίζω ότι σήμερα οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι στη δημοσιότητα, στην καλή αλλά πρωτίστως και στην κακή δημοσιότητα. Και η πρώτη μου ευθύνη είναι να προστατεύσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα τρία μου παιδιά, από αυτήν την υπερβολική έκθεση και από τα συχνά κακοπροαίρετα σχόλια, τα οποία θα γίνονται.

Διότι ο πολιτικός, εν προκειμένω ο Πρωθυπουργός, απολαμβάνει και τα θετικά αυτής της επιλογής την οποία κάνει, η οικογένεια συνήθως έχει να διαχειριστεί πρωτίστως τα αρνητικά. Διότι η απόφαση αυτή, της ενασχόλησης με την πολιτική, είναι μεν μια προσωπική απόφαση, που την παίρνει το πρόσωπο που πολιτεύεται, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη στήριξη της οικογένειας» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Πιστεύω ότι δεν έχασα πολλά από τις σημαντικές στιγμές των παιδιών μου. Κάπου υπήρχε και ένα καλό, ότι τα δύο μεγάλα μου παιδιά ήταν ήδη αρκετά μεγάλα όταν άλλαξα ρυθμούς στην πολιτική μου ενασχόληση. Και πάντα πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρέβα προτεραιοποιούσαμε τις στιγμές των παιδιών μας. Προσπαθούσαμε, όταν ήταν μικρά, στο σχολείο, να μην χάνουμε σχολική γιορτή, να μην χάνουμε σχολικούς αγώνες, να τα πηγαίνουμε στο σχολείο όποτε είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε νομίζω ότι ήμαστε ως οικογένεια αρκετά χορτασμένοι από όμορφες οικογενειακές στιγμές».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός μίλησε για τα πρώτα Χριστούγεννα με την πρώτη του κόρη τη Σοφία λέγοντας ότι «θυμάμαι πολύ καλά τα πρώτα Χριστούγεννα με τη Σοφία, με την πρώτη μας κόρη, όταν είχε γεννηθεί, έξι μηνών ήταν τότε, γεννήθηκε Ιούνιο, τα Χριστούγεννα του ’97, να φοράει ένα ωραίο πράσινο βελούδινο φόρεμα και να ανοίγει τα πρώτα της δώρα. Το καλό είναι ότι έχουμε και υλικό βιντεοσκοπικό και καθόμαστε και τα χαζεύουμε -έχω ψηφιοποιήσει όλα τα βίντεο, τα οποία τραβούσα εκείνη την εποχή ως χαζομπαμπάς. Και νομίζω ότι καθώς προχωρά ο χρόνος διανθίζονται οι μνήμες, προστίθενται παιδιά, εμπειρίες, ταξίδια.

Πιστεύω ότι έχω πάρει και τον συναισθηματισμό της μητέρας μου, άσχετα αν μερικές φορές μπορεί να μην το δείχνω τόσο πολύ, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο αποκαλείτε «την ψυχραιμία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη», θα έλεγα ότι η ψυχραιμία είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο απαιτείται να έχεις όταν αναλαμβάνεις αυτή την πολύ σημαντική ευθύνη του να είσαι Πρωθυπουργός. Δεν έχεις άλλη επιλογή, διότι ασχέτως της πίεσης που αισθάνεσαι και είναι πολλές οι στιγμές που αισθανόμαστε μεγάλη πίεση, οφείλεις να τιθασεύσεις εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματά σου».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Άλλο η κριτική, άλλο η δολοφονία χαρακτήρα

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διαφορά της κριτικής με την δολοφονία χαρακτήρα λέγοντας ότι «ξέρουμε επίσης πολύ καλά, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε πιο σκληρή κριτική -και αυτό απολύτως λογικό. Όσο η κριτική είναι καλοπροαίρετη, με την έννοια ότι έχει στοιχεία προτάσεων, τόσο πρέπει να είναι καλοδεχούμενη.

Κάνω, όμως, τη διάκριση μεταξύ αυτής της κριτικής, η οποία σίγουρα υπάρχει, και μιας συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα, που την έχω υποστεί, θα έλεγα ίσως την έχω υποστεί περισσότερο από πολλούς άλλους, και εγώ και η οικογένειά μου. Αυτή δεν μπορώ να τη δεχτώ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που λες «ως εδώ» με αυτού του είδους τις επιθέσεις. Εκεί οφείλεις να αμυνθείς και να υπερασπιστείς και τη δική σου τιμή και κυρίως να προστατεύσεις την οικογένεια σου».

Στη συνέχεια, υποστήριξε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εξουσία -και όντας 6,5 χρόνια Πρωθυπουργός είναι κάτι το οποίο φροντίζω να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάθε μέρα- έχει αυτή την τάση να σε αποξενώνει από τα προβλήματα του κόσμου.

Το πώς ξεπερνάς αυτή την απόσταση και πρέπει να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάθε μέρα ότι είμαστε εδώ πρωτίστως για να λύνουμε προβλήματα και να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες, αυτό και αν θέλει πειθαρχία. Και είναι μια διαρκή υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο επιτελούμε αυτή την αποστολή -χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί δεν αναφέρομαι μόνο στον εαυτό μου αλλά σε ολόκληρη την κυβέρνηση της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι.

Και, σίγουρα, νομίζω ότι οποιαδήποτε ένδειξη ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αξιοποιεί τα προνόμια της εξουσίας για να διάγει έναν βίο ο οποίος να μην συνάδει με αυτό το οποίο περιμένουν οι πολίτες από τους πολιτικούς, είναι κάτι το οποίο πάντα βαράει «καμπανάκια». Θέλει μια διαρκή υπενθύμιση ότι στους σημερινούς καιρούς μπορεί να μην μπορούμε να λύνουμε όλα τα προβλήματα, και δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η δυσκολότερη μεταρρύθμιση της χρονιάς ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην μεταρρύθμιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας «νομίζω ότι από πλευράς δυσκολίας υλοποίησης μεταρρύθμισης, ναι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν εξαιρετικά σύνθετη αλλαγή γιατί έπρεπε να κάνουμε μία αλλαγή εν κινήσει.

Πρέπει να εξακολουθούμε να πληρώνουμε με μία καινούργια διαδικασία. Και έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο και από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, που επωμίστηκε τον συντονισμό αυτής της μεταρρύθμισης, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι κάναμε τις πληρωμές που είχαμε πει ότι θα κάνουμε αλλά τις κάναμε με σωστό τρόπο.

Είπαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο να πληρώνουμε μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα; Ναι, έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε νωρίτερα ακριβώς για το λόγο τον οποίο διαπιστώσαμε στην πορεία, ότι τελικά υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτήν την μεταρρύθμιση. Γίνεται, όμως, αυτή η μεταρρύθμιση. Και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μία καινούρια αγροτική πολιτική.

Στον απολογισμό της χρονιάς και στις προτεραιότητες για το 2026 αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι υλοποιήθηκε η δέσμευση για τη διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών.

Όπως είπε, παράλληλα «δώσαμε και τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές να μπορούν να διεκδικήσουν τον παραπάνω χρόνο που χρειάζονται για να μπορέσουν να τελειώσουν τις σπουδές τους».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις «πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής για το 2026», με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ υπογράμμισε και τη «σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων» για πρώτη φορά, συνδέοντάς τη με τα αλκοτέστ και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι «κάτι αλλάζει και εδώ».

Κλείνοντας, τόνισε ότι στο τέλος κάθε χρονιάς «αξίζει να κάνουμε έναν εσωτερικό απολογισμό του τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε», παραπέμποντας και στη συνήθεια των αρχών του νέου έτους για προσωπικές δεσμεύσεις και στόχους».