Φωτιά στην Άνω Βροντού Σερρών – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών. Μέχρι στιγμής, έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ κα 4 οχήματα ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.