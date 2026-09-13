Φωτιά στην Άνω Βροντού Σερρών – Σηκώθηκε ελικόπτερο
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών. Μέχρι στιγμής, έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ κα 4 οχήματα ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
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