Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού;
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Βροντού Σερρών – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

Φωτιά στην Άνω Βροντού Σερρών – Σηκώθηκε ελικόπτερο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών. Μέχρι στιγμής, έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ κα 4 οχήματα ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. 

Επίσης ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μαζωνάκης: Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης θα «ταξίδευαν» στις Κυκλάδες – Νέα καταγγελία για τη γιατρό
ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης θα «ταξίδευαν» στις Κυκλάδες – Νέα καταγγελία για τη γιατρό

Οι δύο γιατροί φέρονται να αναζητούσαν συνεργασίες με πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ άνδρας καταγγέλλει λανθασμένη διάγνωση καρκίνου στη σύζυγό του από τη συγκεκριμένη γιατρό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ