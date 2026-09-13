Ανάβυσσος: Πυροβολισμοί σε beach bar – Δύο τραυματίες, κάλυκες και αίματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβυσσο, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς στο beach bar «Θέρος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 05:15 και δυνάμεις έσπευσαν στο παραλιακό κατάστημα.

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Δύο κάλυκες και ίχνη αίματος στο κατάστημα

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, δεν εντόπισαν κανένα άτομο μέσα ή έξω από το κατάστημα.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, όμως, βρήκαν δύο κάλυκες και ίχνη αίματος, ευρήματα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για όσα προηγήθηκαν.

Οι δύο τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων δύο τραυματισμένοι άνδρες.

Ο πρώτος είναι ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένος το 2006, και έφερε τραύμα από θραύσμα γυαλιού.

Ο δεύτερος είναι υπήκοος Πακιστάν, γεννημένος το 1985, και έφερε διαμπερές τραύμα από πυροβολισμό στη γάμπα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη σύνδεση των δύο τραυματιών με το περιστατικό στο beach bar και επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την άφιξή τους.

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Διαφορετικές εκδοχές – Στο μικροσκόπιο οι κάμερες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρεται να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να παραμένει ασαφής η ακριβής αλληλουχία όσων διαδραματίστηκαν.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να εξετάσουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

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Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.